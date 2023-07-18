Hatay'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

Hatay Belen'de bahçe temizliği yaparken, orman yangınına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Hatay'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında çıkan, 120 hektarlık alanı etkileyen ve bugün kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ile Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ateş yakarak bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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