Trabzonspor ile yolları ayırıyor

Ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'ya göre, Fildişi Sahilli oyuncu, mevcut sezonun bitimiyle birlikte bordo-mavili formayı bırakacak.

Pepe'ye Orta Doğu ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgi gösterdiği, fakat 28 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da kariyerine devam etmeyi tercih ettiği ifade ediliyor.

Trabzonspor formasıyla 19 maçta yer alan Pepe, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Nicolas Pepe'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesinin sezon sonu itibarıyla sona ereceği biliniyor.