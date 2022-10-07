Yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaralı şahin bulundu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sutaşı Mahallesindeki ormanlık alan içerisinde sol kanadından yaralanmış şahin bulundu.

Yaralı şahin Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.



(Kaynak: İHA)