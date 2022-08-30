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Pendik'te bir şahıs kedisini boğmaya çalıştı

Hayvana şiddetin adresi bu sefer Pendik’te gerçekleşti. Evinde beslediği kediye şiddet uygulayan şahıs, sosyal medyada tepki gördü. O anları cep telefonu ile kayıt altına alırken kediye uyguladığı acımasız şiddet pes dedirtti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:13
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Pendik'te bir şahıs kedisini boğmaya çalıştı

Pendik'te bir şahıs kedisini boğmaya çalıştı
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Hayvana uygulanan şiddete her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Pendik’te gerçekleşen olay, geçen cuma günü meydana geldi.

İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.

Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikâyet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.

İHA

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