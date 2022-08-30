Pendik'te bir şahıs kedisini boğmaya çalıştı

Hayvana uygulanan şiddete her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Pendik’te gerçekleşen olay, geçen cuma günü meydana geldi.

İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.

Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikâyet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.

İHA