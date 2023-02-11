11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Depremde ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı

Depremde ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan bir evin enkazında hayatını kaybeden vatandaşa ait kredi kartlarını çalıp alışveriş yaptığı gerekçesiyle Adana’da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:26
Takip Et

Hatay'da yıkılan evden, ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı

Depremde ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı
+
Aa
-

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremin ardından yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı kent genelinde tedbir aldı.

Devriye görevi sırasında bir taksiyi durduran ekipler, şüphelendikleri müşteri Mustafa B'nin üstünde başkasına ait 3 kredi kartı buldu.

Ekipler yaptıkları araştırmada kredi kartlarının sahibinin Hatay'daki depremde yaşamını yitiren E.S'ye ait olduğunu belirledi.

Zanlı Mustafa B'nin kartları, E.S'ye ait yıkılan evin enkazından çaldığı ve bunlarla 1000 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
2
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
3
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
4
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.