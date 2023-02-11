11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sanatçı Orhan Aydın'ın kızından acı haber Eylem Şafak Aydın'dan acı haber

Sanatçı Orhan Aydın'ın kızından acı haber Eylem Şafak Aydın'dan acı haber

Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:49
Takip Et

Sanatçı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın'dan acı haber. Yardım için günlerce bekledi

Sanatçı Orhan Aydın'ın kızından acı haber Eylem Şafak Aydın'dan acı haber
+
Aa
-

Tiyatrocu Orhan Aydın kızı için çırpındı ama enkazda sağ olarak çıkartılamadı. Haberi kurtarma çalışmalarına katılan Maltepe Belediyesi'nin ekiplerinden öğrenen Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medyadan duyurdu 

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın  Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

*Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.

*36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.

Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a halen ulaşılamayan tiyatrocu Orhan Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm" demişti. Orhan Aydın kızı için çırpındı ama enkazdan cansız bedeni çıkarılabildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
2
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
3
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
6
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde
7
﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde
﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde
﻿Görüşmeler sürüyor. Lemos'a Brezilya'dan flaş talip
﻿Görüşmeler sürüyor. Lemos'a Brezilya'dan flaş talip
﻿Görüşmeler sürüyor. Lemos'a Brezilya'dan flaş talip
﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı
﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı
﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı
﻿Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
﻿Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
﻿Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
﻿Uzmanından uyarı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
﻿Uzmanından uyarı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
﻿Uzmanından uyarı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.