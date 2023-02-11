Sanatçı Orhan Aydın'ın kızından acı haber Eylem Şafak Aydın'dan acı haber

Tiyatrocu Orhan Aydın kızı için çırpındı ama enkazda sağ olarak çıkartılamadı. Haberi kurtarma çalışmalarına katılan Maltepe Belediyesi'nin ekiplerinden öğrenen Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medyadan duyurdu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

*Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.

*36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.

Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a halen ulaşılamayan tiyatrocu Orhan Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm" demişti. Orhan Aydın kızı için çırpındı ama enkazdan cansız bedeni çıkarılabildi.