Hatay’ın yeni Valisi Masatlı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hatay Valisi olarak atanan Mustafa Masatlı görevine başladı.

Hatay’ın yeni Valisi Masatlı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3 yıldır sürdürdüğü Amasya Valiliği görevi sonrası Hatay’a atanan Vali Masatlı, deprem sonrası valilik binası olarak kullanılmaya başlanan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’ne gelerek görevine başladı. Vali Masatlı’yı bina önünde il protokolü karşıladı.

aw924025-02.jpg Selamlaşmanın ardından Vali Masatlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatay’a vali olarak atanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Masatlı, "Medeniyetler Şehri Hatay’ımıza, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin tensipleriyle vali olarak atandım ve bugün de görevime başlamanın mutluluğunu yaşamaktayım. İnşallah afet bölgemizi ayağa kaldırmak için devletimizin başlattığı seferberliğe tüm gücümüzle katkı sunmaya, halkımızla el ele vererek Hatay’ımızı yeniden inşa etmeye çalışacağız” dedi.

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Depremin izlerini Hatay’da ortadan kaldırmak için gayretle çalışacaklarını dile getiren Vali Masatlı, "İlk etapta acil ve öncelikli ihtiyaçlarımızı belirleyip bu alanlara yönelerek, kamu hizmetlerinin ilimizin her köşesine ulaşımını temin etmeye çalışacağız. Aynı zamanda ilimizdeki alt ve üst yapıyı tesis etme çalışmalarına gereken tüm desteği vererek, bu alandaki tüm çalışmaları da en kısa zamanda tamamlamak için gayret göstereceğiz. Devletimizin TOKİ vasıtasıyla inşa etmeye başladığı on binlerce konutu, hastaneleri ve diğer tüm kamu binalarının kısa sürede tamamlanması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirecek ve depremin izlerini tamamen ortadan kaldırana dek canla başla mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu. (İHA)

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