Trabzonspor'un Hatay'daki 11'i belli oldu

Süper Lig'de üst sıralardan kopmamak isteyen Trabzonspor, bugün deplasmanda son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 16.00'da başlayayacak.
Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmaya tarafların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Bertuğ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Djaniny (Abdülkadir Ömür), Maxi Gomez
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