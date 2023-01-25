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Avcı'dan yeni sistem: Galibiyet serisini işte böyle yakaladı

Karagümrük karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra ve Visca'nın sakatlığından sonra yeni sisteme geçen Abdullah Avcı, aldığı galibiyetler ile yüzleri güldürmeyi başardı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:07
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Abdullah avcının sistemi kazandırıyor

Avcı'dan yeni sistem: Galibiyet serisini işte böyle yakaladı
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Trabzonspor'un son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, farklı bir oyun formasyonuna geçişinin büyük etkisi oldu.

"Elmas" sistemini son haftalarda takıma adapte etmeye çalışan Avcı, sakatlanan Visca'nın yokluğunda bu sistem üzerinde daha fazla durmayı planlıyor.

Ancak Trezeguet'yi oyuna konumlandırmak isteyen tecrübeli hocanın, Djaniny ile bu oyuncu arasında bir tercih yapacağı ve bundan sonraki süreçte özellikle Yusuf Yazıcı'yı, Gomez'in yanında gezen bir hücum oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.

Rakibe göre tercihlerde bulunacaklarını belirten teknik adam, zaman zaman kulübede kalan isimleri de sürece dahil etmek istiyor.

Fırtına, "Elmas" sistemiyle Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazanıp, taraftarını yeniden mutlu etti.

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