Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…”

Atatürk kimin oğlunun hatıra defterine ne yazdı, hangi öğüdü verdi?

Harbiye Nezareti’nde çalışmakta olan Yarbay İbrahim Bey Atatürk’ü Köşk'de ziyarete gelmişti. Yanında oğlu Kemalettin de vardı. Kemalettin’in anı defteri kaliteli kâğıttan ve oldukça gösterişliydi. Üzerinde “Defter-i hatıratıma yazı lütuf buyuracaklardan bir rica” yazıyordu.

Herkese tek sayfa ayrılıydı. Defterin soluna gelen sayfalara mürekkeple yazılmasını rica ediyordu. Kendisine hitaben yazılacak öğütlerin kaleme alınmasını arzuluyordu. Defterin başına da iki fotoğrafını yapıştırmıştı...

22 Ekim 1921 ile 19 Eylül 1923 tarihleri arasında otuza yakın kişiye sunulan defterde bazı şair ve yazarların, hocaların ve hekimlerin yazıları bulunmakta, ayrıca defter sahibinin babasının da öğüt şeklinde bir şiiri yer almaktaydı...

İsmet Paşa da Eylül 1923 tarihiyle yazdığı yazıda “Kemalettin, evlâdım. Mefkure sahibi, doğru, çalışkan ve sebatkâr ol. İyi Türk olabilmenin, hayat mücadelesinde muzaffer olanın esrarı bunlardır” demekteydi.

Kemalettin hatıra defterini yazması dileğiyle son olarak Atatürk’ten rica etti. Atatürk defterdeki yazıları okudu, sonrasında defterin sondan bir önceki sayfasını açarak yazdı:



“ Ankara-Çankaya

19 Eylül 1923

Oğlum Kemalettin! Babanın iyi ahlâklı bir insan, temiz bir asker olduğunu öğrendim. Seni fotoğrafından incelemekle fikir çıkarmaya kalkışmayacağım.

Babanın verdiği öğütler kıymetlidir. Ben yalnız sunu ilâve edeceğim. Hatıra defterinin başkalarının yazıları ile doldurmaya heves etmektense, hayat defterini

kendi faaliyet ve fazilet eserlerinle doldurmaya bak!”



Gazi Mustafa Kemal”

Kaynak:

Yaşar Gürsoy, Anne O Bizden Biri

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Atatürk Arşivi,

Atatürk araştırma Merkezi