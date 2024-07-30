Havada bugün olacaklar açıklandı. Akşama kalmayacak diyerek dışarı çıkacakları uyardı

İstanbul’da havalar aniden ısınıp birden düşüşe geçebiliyor. Meteoroloji her gün hava durum raporunu yayınlayarak vatandaşları uyarıyor.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından özellikle Marmara ve İstanbul için uyarı yaptı. Şen, yağmurlu havanın olacağını aktardı.

Yağmurun akşama kalmayacağını da belirten Şen hava sıcaklığın 2 ila 3 derece arası düşeceğini açıkladı.

Diğer bölgeler için de uyarı yapan Şen “Rüzgar Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli. “dedi.

Şen sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Salı, Marmara Batı Karadeniz ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak, 30 C.

Rüzgar; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli.

Marmara'da sıcaklık 2-3 derece azalacak.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için hava durum raporunu yayımladı.

Rapora göre Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.