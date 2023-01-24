Hırsızlık için girdi. Havalandırma boşluğuna sıkıştı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;
Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S., havalandırma boşluğunda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)
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