Havalar soğudu, sporcular outdoor mağazalarının yolunu tuttu

Fransız outdoor markası ise sürdürülebilir malzemelerle ürettiği 2023/24 sonbahar/kış koleksiyonundaki ayakkabılarla sporcuların adımlarını sağlam atmasını sağlıyor.

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte, kış koşullarında outdoor (açık hava) sporları yapmak isteyenler hazırlıklara başladı. Spor tutkunları, karlı yollarda koşmak, buzlu düzlüklerde yürümek, yüksek tepelere tırmanmak için ekipmanlarının en önemli parçası olan dayanıklı ayakkabılar için arayışa girdi. 2023-2024 sonbahar-kış koleksiyonuyla farklı alanlara ilgi duyan sporculara hitap eden Salomon Türkiye’nin Pazarlama Müdürü Merve Tepedelenli ise özellikle outdoor sporlarında kullanılan ayakkabıların her türlü zorluğa dayanacak şekilde tasarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni koleksiyonlarındaki ayakkabılarla insanların zorlu arazilerde bile yüksek performansa erişmelerini sağladıklarını belirten Merve Tepedelenli koleksiyonlarına dair, “Outdoor kategorisinde risklerin üstesinden gelme konusunda zengin bir mirasa sahibiz. Bu geleneği, yenilikçi tasarım anlayışımızla birlikte sonbahar / kış koleksiyonumuzdaki Elixir ayakkabılarla devam ettiriyoruz” dedi.

“Açık havada yürüyüşü konforlu bir deneyime dönüştürüyoruz”

Yeni sezon outdoor ayakkabı serisinin açık hava yürüyüşlerinin yanı sıra doğanın getirebileceği zorluklara karşı da dayanıklı olduğunu vurgulayan Salomon Türkiye Pazarlama Müdürü Merve Tepedelenli, “Ayakkabı ve giysilerden oluşan koleksiyonumuzu, outdoor spor tutkunlarının deneyimlerini daha da iyileştirme mottosuyla hazırladık” diyerek ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Uzun mesafeler için tasarladığımız Elixir Mid GORE-TEX yürüyüş ayakkabısı, su geçirmez bir membrana ve ayağı daha fazla saran dolgulu yaka ve dil bölgelerine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Energy Foam orta tabanı, uzun mesafelerde üstün yastıklama sağlarken, ters kavisli taban geometrisi geçişleri yumuşatıyor ve 5 milimetrelik çıkıntılarla adımlar için konforlu bir zemin oluşturuyor. Markamızın Aktif Şasisi ve Sensifit™ yapısının birleşimiyle tasarlanan bu ayakkabı kayalık arazide hassas, güvenli tutunma ve yanal destek sunuyor.”

“Sporcuların en zorlu koşullarda bile ilerlemesini sağlıyoruz”

Merve Tepedelenli, yürüyüşler için koruyucu bir tasarıma sahip Cross Over 2 GORE-TEX modeline dair de “Geçtiğimiz sezonlarda yer alan Speedcross ayakkabımızın cesur tasarımıyla birleştirdiğimiz bu modelde, tam tutuş ve suya dayanıklı özelliklere GORE TEX korumasını da ekledik. Dayanıklı kauçuk ve yürüyüşe özel çıkıntılara sahip Contagrip® dış tabanı, yol çamurlaştığında içeri giriyor. Böylece, kullanıcıların her koşulda ilerlemesini mümkün kılıyor. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak doğal kauçukla tasarlanan yumuşak orta taban sayesinde konforlu bir yürüyüş vaat ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kullanıcılar, ürünlerimizle kendilerine meydan okuyabiliyor”

“Kışın yapılabilecek macera dolu yürüyüşler için de özel bir bot tasarladık. Erkek Outchill Thinsulate™ ClimaSalomon botlarımız, ayakları buzlu ve çamurlu arazilerde bile sağlam bir şekilde kavrıyor. Yalıtım özelliği sayesinde su geçirmiyor. Yumuşak polar astarıyla da ayakları soğuk ve yağışlı günlerde sıcak ve kuru tutuyor” diyen Salomon Türkiye Pazarlama Müdürü Merve Tepedelenli, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“1993’ten bu yana outdoor ürünleriyle faaliyet gösteren bir marka olarak, insanların spor aktivitelerini güvenli ve keyifli bir şekilde gerçekleştirmelerine aracılık ediyoruz. Açık hava sporlarına, yeni teknolojilere ve işçiliğe olan tutkumuzla gelecek sezonlarda da outdoor sporcuların özgürce eğlenmelerini ve kendilerine meydan okumalarını sağlayacak ilerici ekipmanlar üretmeye devam edeceğiz. Tüm spor tutkunları, ürünlerimize Ataşehir’de bulunan Metropol AVM’deki mağazamızdan ulaşabilir.”