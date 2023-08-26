Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu

Lübnan’da İsrail devleti adına casusluk yapan, ülke içi bilgiler sızdırdığı öne sürülen iki kişi, ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Lübnan’ın Kamu Güvenliği Şefi Tümgeneral İlyas Bayssari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin “Lübnan içinde İsrail adına belirli operasyonlar yürüttüğünün” belirlendiğini ifade etti.

ASKERİ YARGI MAKAMLARINA SEVK EDİLDİLER

Bayssari, casusluk yapmakla suçlanan kişilerin Uluslararası Beyrut Havalimanı’ndan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığını kaydetti. Kamu Güvenliği Şefi Bayssari, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişilerin sorgularının ardından askeri yargı makamlarına sevk edildiklerini bildirdi.

Söz konusu casusların “Lübnan’a tehdit oluşturduğunu” dile getiren Bayssari, olayla ilgili gelişmelerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

İSRAİL’İN LÜBNAN’DAKİ İLK CASUSLUK GİRİŞİMİ DEĞİL

İsrail daha önce defalarca Lübnan’da casusluk girişiminde bulunurken, en son 2 ay önce Lübnan ordusuna bağlı İstihbarat Birimi, Beyrut’taki bir Suriye vatandaşını, Suriye’deki silahlı bir gruba üye olduğu ve İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına almıştı.