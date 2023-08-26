Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu

Lübnan’da İsrail devleti adına casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi havalimanında yakalandı.

Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu

Lübnan’da İsrail devleti adına casusluk yapan, ülke içi bilgiler sızdırdığı öne sürülen iki kişi, ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Lübnan’ın Kamu Güvenliği Şefi Tümgeneral İlyas Bayssari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin “Lübnan içinde İsrail adına belirli operasyonlar yürüttüğünün” belirlendiğini ifade etti.

ASKERİ YARGI MAKAMLARINA SEVK EDİLDİLER

Bayssari, casusluk yapmakla suçlanan kişilerin Uluslararası Beyrut Havalimanı’ndan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığını kaydetti. Kamu Güvenliği Şefi Bayssari, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişilerin sorgularının ardından askeri yargı makamlarına sevk edildiklerini bildirdi.

Söz konusu casusların “Lübnan’a tehdit oluşturduğunu” dile getiren Bayssari, olayla ilgili gelişmelerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

İSRAİL’İN LÜBNAN’DAKİ İLK CASUSLUK GİRİŞİMİ DEĞİL

İsrail daha önce defalarca Lübnan’da casusluk girişiminde bulunurken, en son 2 ay önce Lübnan ordusuna bağlı İstihbarat Birimi, Beyrut’taki bir Suriye vatandaşını, Suriye’deki silahlı bir gruba üye olduğu ve İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor Dünya
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu Güncel
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak Spor
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı Güncel
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı Güncel
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı