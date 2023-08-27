Havalimanında kaçak altınları sakladıkları yer şeytanı bile kıskandırır. Ülkeye 50 adet altın zincir sokmak istediler

Özbekistan’dan Hindistan’a gelen yolcuların Havalimanında bagaj arabasına 50 adet kaçak altın zincir sakladığı ortaya çıktı.

Havalimanında kaçak altınları sakladıkları yer şeytanı bile kıskandırır. Ülkeye 50 adet altın zincir sokmak istediler

Editör: Özlem Kıral

Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. Özbekistan’ın başkenti Taşken’ten Hindistan’ın başkenti Delhi’ye 8 yolcu geldi.

Yolcuların ülkeye kaçak altın sokmak istediği fark edildi.

Videoya göre, yolcular kaçak altınlarla havalimanında yakalandı.

İddiaya göre, bagaj arabasının arkasında bulunan demir plaka altınları gizledikleri ortaya çıktı.

50 adet altın zincir plakın içinden çıkarıldı.

Olay sosyal medyada gündem olurken “Bu yöntem şeytanı bile kıskandırır, şeytana pabucunu ters giydirir” gibi yorumlar da geldi.

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