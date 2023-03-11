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Bu kuyruk ne kuyruğu. Duyan koştu. Sabahın köründe sıraya girdiler

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda unutulan eşyalar satışa çıkarılınca satış mağazasının önünde sabah erken saatlerde kuyruk oluştu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:42
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Havalimanında unutulan eşyalar için kuyruk oluştu

Bu kuyruk ne kuyruğu. Duyan koştu. Sabahın köründe sıraya girdiler
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DHA’nın haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya Avcılar'da satışa çıkarıldı. Satış mağazasının önünde sabah erken saatlerde kuyruk oluştu.

Dış Hatlar Terminali'nde 2020 yılı içerisinde unutulan, sahiplerine ulaşılamayan binlerce valiz, sırt çantası, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya ihale ile satışa çıkarıldı. İhaleyi kazanan Aziz Korkmaz, eşyaları, Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında bugün satışa çıkardı.

1995'ten itibaren bu işi yapan ve eşyaların büyük bölümünün orijinal marka olduğunu belirten Aziz Korkmaz, ürünleri bugünden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satışa çıkardıklarını ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

3 SAAT BEKLEDİ

Günün ilk ışıklarıyla Merkez Mahallesi'ndeki satış mağazasının önünde yoğunluk oluşmaya başladı. Saatler ilerledikçe kuyruktakilerin sayısı arttı. Saat 11.00 sıralarında açılacağı belirtilen mağaza yoğun ilgi nedeniyle saat 09.20'de açıldı. Sırada bekleyen bir kişi sabah saat 07.00'da geldiğini belirtti. Bekleyenler, içeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alındılar. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.



Öte yandan unutulan bavullardaki eşyaların tasnifine devam edileceği, eşyaların kademeli olarak satışa çıkarılacağı belirtildi.

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