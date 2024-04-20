Havayı kirleten 496 tesise 110 milyon lira ceza

Bakanlık, sanayi tesisleri ve diğer faaliyetler üzerinde çevre kirliliğini önlemek için denetimleri kesintisiz olarak sürdürüyor.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kullanılarak, 773 sanayi bacasındaki kirlilik parametreleri haftanın her günü ve günün her saati izleniyor. Aykırı durumlar tespit edildiğinde hemen müdahale ediliyor. Bacalarında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu olmayan sanayi tesislerinin emisyonları, baca ölçümleriyle periyodik olarak denetleniyor.

Geçen yıl, hava kirliliği ile ilgili olarak 8,450 denetim gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı emisyon yaptığı belirlenen 496 tesise 110 milyon lira idari para cezası uygulandı ve çevre kirliliği oluşturan 86 tesise faaliyet durdurma kararı verildi.

BAKANLIK TÜM SÜREÇLERİ DİJİTAL OLARAK İZLİYOR

Bakanlık, sahadaki denetimlerin yanı sıra, hava kalitesi izleme çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek amacıyla ülke genelinde 8 Bölgesel Temiz Hava Merkezi kurdu. Türkiye’nin 81 ilinde toplam 380 hava kalitesi izleme istasyonu bulunuyor ve hava kalitesi, uluslararası standartlara uygun olarak çevrimiçi ölçülüyor.

Bu ölçümler tam otomatik cihazlarla gerçekleştiriliyor ve istasyonlardan alınan anlık ölçüm sonuçları, saatlik ortalamalar halinde "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na gönderiliyor. Ham ölçüm sonuçları, “www.havaizleme.gov.tr” adresinden ve cep telefonlarından kamuoyuna sunuluyor. Bu veriler, çevre ile ilgili karar verme süreçlerinde kullanılıyor.