Hayal Köseoğlu 5 ayda neden 36 kilo verdiğini itiraf etti

Oyuncu Hayal Köseoğlu, uyguladığı diyetle 5 ayda 36 kilo verdi. İntikam için zayıfladığını belirten isim, ilginç hikayesini ilk kez paylaştı.

Hayal Köseoğlu 5 ayda neden 36 kilo verdiğini itiraf etti

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu’da Pelin karakteriyle yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu, katıldığı bir Youtube kanalında samimi itiraflarda bulundu. Köseoğlu, kilo verme hikayesinin ardındaki nedeni de paylaştı.

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“5 AYDA 36 KİLO VERDİM”

‘Mucize Doktor’ , ‘Mahkum’ , ‘Arkadaşlar İyidir’ , ‘Ruhsar’ gibi birçok dizide rol alan Hayal Köseoğlu, Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk oldu.

Dikkat çeken açıklamalar yapan ünlü oyuncu, “5 ayda 36 kilo verdim. Fizyolojik olarak çok etkilendim, gözaltlarım mosmor oldu. Diyet listemin dışında yarım dilim ekmek bile yesem istifra ediyordum” dedi.

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İNTİKAM ALMAK İÇİN ZAYIFLADI

Lisedeki zayıflama sürecinden bahseden oyuncu, hikayesini şu sözlerle özetledi:

“Okulda bir çocuğa gönlümü kaptırmıştım ve beni beğeneceğini düşündüm. Alakası olmadı çocuğun benimle. Üstüne üstlük dalga geçti. Ondan sonra intikam almaya karar verdim ve zayıfladım. Kiloyu verdikten sonra 1 hafta sevgili olduk, sonra beni terk etti.”

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“DISMORFİK BOZUKLUĞU VE BLUMIAYLA MÜCADELE ETTİM”

Hayal Köseoğlu, daha önce sosyal medya hesabından "Yeme bozuklukları havalı değildir" yazdığı elbisesiyle verdiği pozları paylaşarak yaşadığı rahatsızlıklardan bahsetmişti.

Ünlü oyuncu paylaşımında “Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine bir takım payetler ve simli biye ekledim. Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim” ifadelerine yer vermişti.

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