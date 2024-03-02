Hayali tedavi ile 42 milyon TL'lik vurgun. Sahte rapor düzenlemişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler doğrultusunda bazı devlet hastanelerinin kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiği tespit edildi. Yönlendirilen hastanede hastalar için sahte raporlar düzenlendiğini ve tedavi yapılmış gibi fatura kesildiği öğrenildi.

HAZİNEYE 24 MİLYON ÖDEYİP SERBEST KALDILAR

Bu yöntemle kamu kurumlarının 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratıldığının anlaşılmasından sonra polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli Diyarbakır ve Van'da şüphelilerin yakalanması için tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kişiler, hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin sebep oldukları kamu zararını giderme adına Hazine'ye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.