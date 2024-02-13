Damar sertliğine şifa oluyor. Mide sorunlarına iyi geliyor. İşte şifa deposu ot

Sağlıklı beslenmek isteyenler, doğal ürünleri tercih ediyor. Bu ürünler arasında, şifalı bir bitki olan kral otu da dikkat çekiyor.

KRAL OTU NEDİR?

Yeşil yaprakları dantel gibi güzel olan bir bitkidir. Pembe ve beyaz renkli çiçekleri, dallarının ucunda toplu halde bulunur. Yaprakları bahar, kökü ise sonbahar mevsiminde toplanarak kurutulur.

FAYDALARI

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. İshal durdurur. Kanı arındırır. Damar sertliği ve nikriste tedavisine yardımcı olur.

DAMAR SERTLİĞİ NEDİR?

Damar sertliği, vücuttaki damarların sertleşmesi anlamına gelir. Bu durum, damarların esnekliğini yitirmesine ve kan akışının azalmasına sebep olur. Damar sertliği, çoğunlukla yaşlılıkla birlikte gelişen bir durumdur, ancak bazı insanlarda genetik nedenlerle daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Damar sertliği, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden, damar sertliğini önlemek ve tedavi etmek gereklidir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Ayaklarda ağrı, sertlik veya şişlik ve ayak içlerindeki damarların belirginleşmesi

• Halsizlik, yorgunluk veya kas ağrıları

• Nefes almada zorluk veya nefes darlığı

• Kabızlık, şişkinlik veya su tutma

• Kalp atışında düzensizlik veya çarpıntı

• Görmede bulanıklık veya bozulma

• Tansiyonun düşmesi veya hipotansiyon (düşük kan basıncı)

• Kalp krizi veya inme gibi ciddi sağlık olayları