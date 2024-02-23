Kanı temizler. Mide ağrısı ve basur şikayetleri giderir. Damar sertliğinde faydalıdır. Bu ot başka ot

Erkavim Yıldırım
Kanı temizler. Mide ağrısı ve basur şikayetleri giderir. Damar sertliğinde faydalıdır. Bu ot başka ot
Kanı temizleyen mide ağrısı ve basurda da şikayetleri gideren ayrıca damar sertliğinde faydalı olan şahtere otu ortaya çıktı.

Doğal bitkiler sağlığımız için giderek daha önemli hale geliyor.

Şahtere otu da bunlardan biri. Mide ağrısı ve mayasılda da etkili olan, kanı temizleyen ve damar sertliğine iyi gelen bir bitki.

Şahtere otu, şahteregiller familyasına ait, çok parçalı yapraklı, küçük ve düzensiz çiçekli bir bitki türüdür.

Çiçekleri beyaz ya da pembe renklidir. Türkiye'de de yetişen tıbbi şahtere en bilinenidir.

Tıbbi şahtere, yol kenarlarında görülen, bir yıllık, 20-60 cm boyunda, mavimsi-yeşil yapraklı, mor çiçekli bir bitkidir. İçinde tanen, şeker, fumarin ve fumar asidi bulunur.

Basur ise, makat bölgesindeki kan damarlarının şişip genişlemesi ve dışarı çıkması halidir.

Halk arasında hemoroid ya da mayasıl olarak da adlandırılır.

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