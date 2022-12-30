Pele'nin cenaze töreni statta

Pelé'nin futbol evi olan Brezilya'daki Santos da veda için seçilen yer olacak.

Ailesi, cenaze töreninin Vila Bemiro'daki stadyumun sahasında olacağını bildirdi. Ayrıca Brezilyalı yıldızın cesedinin bir itfaiye aracıyla götürüleceğini, böylece tüm Brezilya'nın onu kucaklayacaklarını açıkladılar.