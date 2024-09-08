Coşkun ÇOKYİĞİT
Hayat/ta olmaz!
Sinemamızın Oscar ödüllerine, bırakın bir heykelcikle dönmeyi “Aday olamadı” yaftasından başka bir şey elde edemediği 31 müracaatı varmış. Aklıma takılınca internette aradım da öğrendim. Bu 31 müracaatın içinde altısı yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın filmleriyle yapılmış ve “kısa listeye alınan” biri hariç diğerleri “Aday Olamadı” kaşesiyle Türkiye’ye geri dönmüş. Üç kerecik de Semih Kaplanoğlu aynı akıbete uğramış ve bunu iki defa filmi aday gösterilerek Tunç Başaran da başarmış: Aday Olamadı!
Tekraren aday olan bu üç yönetmenimiz dışında, Metin Erksan, Erden Kıral, Orhan Oğuz, Yavuz Turgul, Tomris Giritlioğlu, Reha Erdem, Handan İpekçi, Ümit Ünal, Yüksel Aksu, Özer Kızıltan, Mahsun Kırmızıgül, İsmail Güneş, Yılmaz Erdoğan, Kaan Müjdeci, Mustafa Kara, Can Ulkay, Mehmet Ada Öztekin, Tayfun Pirselimoğlu isimli yönetmenlerimizin, her biri ayrı “mezhepten ve meşrepten” filmleri de “Aday Olamadı” kaşesiyle kaşelenmiş.
Eurovision yarışmasından nasıl elimizi eteğimizi çektiysek Oscar ödüllerine katılmaktan da vazgeçsek mi sorusuna gelmeden bu seneki aday adayımız seçilen Zeki Demirkubuz ve filmi Hayat’tan bahsetmek istiyorum.
Zeki, sinemamızın nevi şahsına münhasır yönetmenlerindendir. Kendine has bir tavrı ve tarzı vardır. Gündelik hayata dair can yakıcı olaylardan yola çıkarak “geçeği arttırıp eksiltmeden” abartısız dramları perdeye aktarır. Oscar’a Türkiye adına yarışması için gönderilen son filmi Hayat ise daha önceden çektiği hikâyelerin bir tür tahsis edilmiş yeni sürümü diyebiliriz. Hayat hakkında bu sütunda şunları yazmıştım:
“Demirkubuz, kendi tarzını sürdürüyor. Bundan önce çektiği, hem beğenilen ve hem de ses getiren hikâyelerine de gönderme yaptığı son filminde insanımıza dair bakış açısını biraz değiştirmiş, kamerasını daha da yakınlaştırmış görünüyor. Anasız babasız büyümüş Rıza (Burak Dakak), her gün sabah ezanından önce kalkıp dedesinin hazırladığı mükellef kahvaltıdan sonra yol üstünden aldıkları ‘hamurcu’yla beraber fırına giderek ocak başına geçip ekmek pişiren, aldığı ilk molada kapı önüne atılmış sandalyeye oturup sigara içip yorgunluk gideren, akşam birkaç arkadaşıyla takılıp erkenden eve dönüp uyuyan, ertesi sabah döngüyü tekrar, ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar, tekrar ve tekrar yaşayan bir gençtir. Sabahın köründe kahvaltıda dedesine sorduğu soru şudur: “Ben kahvaltı etmekten bıktım, sen her gün kalkıp böyle mükellef kahvaltı hazırlamaktan bıkmadın mı?”
Dede (Osman Alkaş) eski topraktır. Rıza ise elinde akıllı telefon düşmeyen bir günümüz genci. İki nesil arasındaki farkı daha bu sahnede fark ederiz. Yolda araca aldıkları fırın işçisi hamurcu ise her sabah onlara başka bir ilginç hikâye anlatır. Rıza, hamurcuya (Ozan Dağar’a) sorar, “Bütün bu ilginç olaylar senin başına mı geliyor?” Sorusuna kendi cevap verir: “Biz ot gibi yaşayıp gidiyoruz da!” Yani buraya kadar anladık ki, “Kasaba Kapanı”na sıkışmış bir hikâye ve onu bütün gayretiyle seyredilir hâle getirmeye çalışan bir “auteur” var karşımızda. Peki, şaşırdık mı? Hayır! Daha önce de yazdığım gibi Türk sinemasının en ciddi çıkmazıdır kasaba. Köy Enstitüleri mezunu romancıların köylü aşkı gibi (ki bu anlaşılır bir şeydir çünkü onlar saf kan köylü çocuklarıydı) yeni nesil sinemacılarımızda da bir kasaba aşkı var. Boğaziçi mezunundan lise terke, Rus Edebiyatı hayranından İslam kıssalarıyla yetişmiş millî sinemacısına, sınıf bilinciyle kasılanından lümpenine kadar bir “kasaba-perestlik” söz konusu.”
Sinemamızın “yaratıcı yönetmenlerinin” kasabadan daha doğrusu “kasaba ölçeğinde minyatürleşen hayal-hikâye-fikir dünyasından” çıkmalarını sabırla beklediğimizi de bu yazıda söylemiştim. İşte şimdi bu bekleyişe yeni bir boyut katalım: Türk yönetmenlerin “kasaba ölçeğinde minyatürleşen hayal-hikâye-fikir dünyası” Akademi Jürisi’nin ırgalar mı? Bence bunun bir tek cevabı var: Hayat/ta olmaz!
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Başlangıcından günümüze
Oscar aday adayı filmlerimiz
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1964 Susuz Yaz (Metin Erksan) Aday Olamadı
1989 Uçurtmayı Vurmasınlar (Tunç Başaran) Aday olamadı
1992 Piano Piano Bacaksız (Tunç Başaran) Aday olamadı
1993 Mavi Sürgün (Erden Kıral) Aday olamadı
1994 Manisa Tarzanı (Orhan Oğuz) Aday olamadı
1997 Eşkıya (Yavuz Turgul) Aday olamadı
1999 Salkım Hanımın Taneleri (Tomris Giritlioğlu) Aday olamadı
2000 Kaç Para Kaç (Reha Erdem) Aday olamadı
2001 Büyük Adam Küçük Aşk (Handan İpekçi) Aday olamadı
2002 9 (Ümit Ünal) Aday olamadı
2003 Uzak (Nuri Bilge Ceylan) Aday olamadı
2005 Gönül Yarası (Yavuz Turgul) Aday olamadı
2006 Dondurmam Gaymak (Yüksel Aksu) Aday olamadı
2007 Takva (Özer Kızıltan) Aday olamadı
2008 Üç Maymun (Nuri Bilge Ceylan) Kısa listeye alındı
2009 Güneşi Gördüm (Mahsun Kırmızıgül) Aday olamadı
2010 Bal (Semih Kaplanoğlu) Aday olamadı
2011 Bir Zamanlar Anadolu'da (Nuri Bilge Ceylan) Aday olamadı
2012 Ateşin Düştüğü Yer (İsmail Güneş) Aday olamadı
2013 Kelebeğin Rüyası (Yılmaz Erdoğan) Aday olamadı
2014 Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan) Aday olamadı
2015 Sivas (Kaan Müjdeci) Aday olamadı
2016 Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara) Aday olamadı
2017 Ayla (Can Ulkay) Aday olamadı
2018 Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan) Aday olamadı
2019 Bağlılık Aslı (Semih Kaplanoğlu) Aday olamadı
2020 7. Koğuştaki Mucize (Mehmet Ada Öztekin) Aday olamadı
2021 Bağlılık Hasan (Semih Kaplanoğlu) Aday olamadı
2022 Kerr (Tayfun Pirselimoğlu) Aday olamadı
2023 Kuru Otlar Üstüne (Nuri Bilge Ceylan) Aday olamadı
2024 Hayat Life Zeki Demirkubuz Duyurulacak
Kaynak: Vikipedi