Hayıt bitkisi akrep sokmalarına iyi geliyor

Ölümcül olan akrep sokmalarına iyi gelen hayıt bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hayıt bitkisi akrep sokmalarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hayıt bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hayıt bitkisinin akrep ve arı sokmalarına faydalı olduğunun altı çizildi.

HAYIT BİTKİSİ NEDİR?

Mineçiçekgiller familyasından; batı ve güney Anadolu'da yetişen bir ağaçtır. Haziran – Temmuz aylarında mor renkli çiçekler açar. Dalları ve yapraklarında, uçucu ve sabit yağ, tanen, sineol, şekerleri kristalize maddeler ve bir glikozit vardır.

HAYIT TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Hayıt tohumunun bu faydalarından yararlanabilmek için onu nasıl kullanabileceğinizi bilmeniz de şart tabii. O zaman buyursunlar, hayıt tohumu nasıl kullanılır, hemen anlatalım.

Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz hayıt tohumundan çayını demleyerek ya da karışım haline getirerek yararlanabilirsiniz. Yine aktarlardan ve doğal ürünler satan mağaza ve/veya online alışveriş sitelerinden temin edebileceğiniz hayıt tohumu yağını da harici olarak özellikle cilt sağlığınız için kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Hayıt tohumunu çekilmiş olarak (toz halde) alıp şu malzemeleri kullanarak şifa dolu bir karışım hazırlayabilirsiniz: 3 tatlı kaşığı hayıt tohumu tozu, 2-3 yemek kaşığı bal, çeyrek adet limonun taze sıkılmış suyu. Bu malzemeleri küçük bir kasenin içinde güzelce karıştırın ve karışımı her sabah günde 1 yemek kaşığı kadar yiyin. İşte bu kadar.

Hayıt tohumu çayı demlemek isterseniz, 1 su bardağı kaynatıp kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar hayıt tohumunu bırakın, 5-8 dakika kadar demlenmesini bekleyip süzün ve elde ettiğiniz çayı afiyetle için.

Eğer "Ben ağız yoluyla tüketmek istemiyorum, yağını kullanacağım" derseniz hayıt tohumu yağını aynı oranda zeytinyağı ya da biraz yoğurt ile karıştırarak cildinizde uygulamak istediğiniz tüm alanlara sürebilir, bu şekilde bir süre bekleyip güzelce durulayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay.

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