Hayko Cepkin can yoldaşını böyle uğurladı. "Oğlumu elimle gömdüm"

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, küçük ve hastayken bularak büyüttüğü 'Cabbar' isimli kedisinin öldüğünü açıkladı. Cepkin ölen kedisinin ardından sosyal medyada bir veda mesajı paylaştı.

Hayko Cepkin can yoldaşını böyle uğurladı. "Oğlumu elimle gömdüm"

Şarkıcı Hayko Cepkin ölen kedisi Cabbar’ın ardından sosyal medyada bir veda mesajı paylaştı.

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Hayko Cepkin, kedisinin ölümü nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ve kedisine veda ettiği sözleri şöyle anlattı:

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"Bazı şarkılarım için 'ihtiyaç anında camı kırınız' derim ya.... İşte o ihtiyaç anı bize şimdi. Parmak kadar, güçsüz ve hasta hali ile hanemize alıp gözümüz gibi baktığımız, ömrüne ömür katmaya çalıştığımız 'Cabbar' ımızı uğurladık. Adını rahmetli anneannesi koydu. Güçlü, mücadeleci olsun diye. Bakmayın hüzünlü bir veda yapıyormuş gibi gözüktüğümüze. Şimdi tabi üzgünüz, ama hep gülümseyeceğiz andığımızda. 'Hayat sahnesi dram da olsa, bu kez söz güleceğim' dediğim gibi. Hayat böyle... Tamam! 8 sene boyunca gözü gibi bakan, gözünü gözünden ayırmayan, bu yaşına ermesine vesile olan eşime sonsuz teşekkür ederim. Mücadelemizden evlilik yıldönümümüzü bile kutlayamadık. Sana söz havada kutlayacağız herşey inat. Şu an storylerim de dün geceden sahne paylaşımlarım var. Dün o sahneye oğlumu ellerimle gömüp çıktım. Yemişim şov mast go on unu. Şu yaşımıza kadar ne kayıplar ile çıktık sahneye. Yerin geldi saklayamadık. Saklayamayız...... Son döneminde herşeyi ile özenle ilgilenen veterinerimiz Çağdaş Kürklü'ye de sonsuz teşekkürler."

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