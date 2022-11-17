17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hazal Subaşı’nın çocukluk rüyası travması oldu

Hazal Subaşı’nın çocukluk rüyası travması oldu

Empati'nin yeni bölümünde Ahmet Mümtaz Taylan, Hazal Subaşı'nı konuk etti. Subaşı en büyük travmasını anlattı. 

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:32
Takip Et

Hazal Subaşı: Karanlıkta kör olacağıma inanıyorum

Hazal Subaşı’nın çocukluk rüyası travması oldu
+
Aa
-

Oyuncu Hazal Subaşı çocukluktan gelen büyük travmasını Empati programında anlattı.

Subaşı gördüğü rüyanın hala etkisinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Karanlık benim için biraz farklı bir şey çağrıştırıyor. Zifiri karanlıktan aşırı korkuyorum, o an kör olacağıma inanıyorum. Hiçbir ışık görmezsem, bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Küçükken gördüğüm rüyadan kaldı bu. O zaman elektrikli şofbenler vardı, duşta çok uzun süre kalırım, hala da öyle. Rüyamda duşta kalıyorum, elektrikli şofben atıyor, anneme bağırıyorum şalteri kaldır diye, annem elektrik gitmedi ki diyor! O rüyayla uyanıp 6 ay saçımı yıkarken gözümü kapatmadım! O gün başladı korkum, hala sürüyor.” 

“HENÜZ AŞIK OLMADIM”

Hazal Subaşı aşkla ilgili duygu de düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:  "Aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Aşk tanımı herkes için aynı şey değil. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek aşkın oluşacağına inanıyorum. Henüz aşık olmadım. Aşkın o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Aşık olmadım! Belki de yaşımla da ilgilidir. Her yerde aşk aşk diyoruz, derinliği gitti. Aşk çok dile düştü. Belki de aşk yokluktadır. Ben hemen 'aşık oldum' demiyorum o yüzden..." 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
4
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.