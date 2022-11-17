Hazal Subaşı’nın çocukluk rüyası travması oldu

Oyuncu Hazal Subaşı çocukluktan gelen büyük travmasını Empati programında anlattı.

Subaşı gördüğü rüyanın hala etkisinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Karanlık benim için biraz farklı bir şey çağrıştırıyor. Zifiri karanlıktan aşırı korkuyorum, o an kör olacağıma inanıyorum. Hiçbir ışık görmezsem, bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Küçükken gördüğüm rüyadan kaldı bu. O zaman elektrikli şofbenler vardı, duşta çok uzun süre kalırım, hala da öyle. Rüyamda duşta kalıyorum, elektrikli şofben atıyor, anneme bağırıyorum şalteri kaldır diye, annem elektrik gitmedi ki diyor! O rüyayla uyanıp 6 ay saçımı yıkarken gözümü kapatmadım! O gün başladı korkum, hala sürüyor.”

“HENÜZ AŞIK OLMADIM”

Hazal Subaşı aşkla ilgili duygu de düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Aşk tanımı herkes için aynı şey değil. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek aşkın oluşacağına inanıyorum. Henüz aşık olmadım. Aşkın o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Aşık olmadım! Belki de yaşımla da ilgilidir. Her yerde aşk aşk diyoruz, derinliği gitti. Aşk çok dile düştü. Belki de aşk yokluktadır. Ben hemen 'aşık oldum' demiyorum o yüzden..."

