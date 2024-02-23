Hazar Ergüçlü yeni Dilber dansı ile yıkıp geçerken Yılmaz Erdoğan masada uyudu

Ramazan Süzen
Hazar Ergüçlü yeni Dilber dansı ile yıkıp geçerken Yılmaz Erdoğan masada uyudu
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisi dün gece yine milyonlarca insanı ekran başına kilitledi. Dizinin yıldızlarından Dilber, dünkü bölümde sahnede arkadaşı ile dans ederek ortalığı yıkıp geçerken sevgilisi Azem (Yılmaz Erdoğan) masada uyuyakaldı. O sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Çıktığı ilk günden bu yana hem eleştirilerin odağında olan İnci Taneleri dizisi dün gece yine reyting rekorları kırdı. Dün akşam yayınlanan bölümde oğlu ile yüzleşen Azem hoca, oğlunun yaralanmasının ardından hastaneden ayrılmayıp kantindeki masanın üzerinde uyuyakalırken, genç sevgilisi Dilber ise yine milyonları ekran başına toplayan pavyon dansını sergiledi.

Sahnede yaptığı dans ile ortalığı adeta yıkıp geçen Dilber’in dans ettiği esnada, Yılmaz Erdoğan’ın hastane kantininde oğlunu beklediği anlar sosyal medyanın diline düştü. İnci Taneleri’nin de sosyal medya hesabından yayınladığı anlar birçok kullanıcı tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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