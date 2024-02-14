Kıvanç Tatlıtuğ imajını yeniledi. Görenler Nuri Alço'ya benzetti

Türkiye’nin en önemli oyuncuları arasında gösterilen ve yakışıklılık söz konusu olunca parmak ile işaret edilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son yapımı aile dizisinin final yapmasının ardından yeni projelerini okumaya başladı.

Dizinin final yapmasının ardından tarzını sil baştan değiştiren yakışıklı oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Snob Magazin tarafından Nişantaşı’nda görüntülenen Tatlıtuğ geniş paça pantolon ve kovboy botları ve İspanyol bıyık tarzı ile Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço’ya benzetildi.