Kıvanç Tatlıtuğ imajını yeniledi. Görenler Nuri Alço'ya benzetti

Kaynak: Snobmagazin
Kıvanç Tatlıtuğ imajını yeniledi. Görenler Nuri Alço'ya benzetti
Rol aldığı her yapımda oyunculuğu ile hayran bırakan, genç kızların rüyalarını süsleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son dizisi Aile’nin final yapması ile imajını baştan aşağıya yeniledi. Tatlıtuğ’un son imajını görenler onu Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço’ya benzetti.

Türkiye’nin en önemli oyuncuları arasında gösterilen ve yakışıklılık söz konusu olunca parmak ile işaret edilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son yapımı aile dizisinin final yapmasının ardından yeni projelerini okumaya başladı.

Dizinin final yapmasının ardından tarzını sil baştan değiştiren yakışıklı oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Snob Magazin tarafından Nişantaşı’nda görüntülenen Tatlıtuğ geniş paça pantolon ve kovboy botları ve İspanyol bıyık tarzı ile Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço’ya benzetildi.

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