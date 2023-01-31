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Hazard PSV'ye transfer oldu

Hollanda takımı PSV Eindhoven, Dortmund'tan Thorgan Hazard'ı transfer etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 23:57
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Hazard imzayı attı. İşte yeni takımı

Hazard PSV'ye transfer oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, 47 kez Belçika Milli formasını giyen Hazard'ın sezon sonuna kadar kiralandığı duyurdu.

29 yaşındaki Belçikalı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika forması giymişti.

Transferin ardından konuşan Hazard, "PSV'ye transfer olduğum için çok mutluyum. PSV gibi büyük bir kulüpte her kupada kazanmak için sahaya çıkarsın.'' dedi.

Hazard, PSV'de 11 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon Dortmund formasıyla 21 maça çıkan Hazard, birer gol ve asistlik katkı sağladı.
 

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