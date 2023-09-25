Hazine arazilerinin ne kadarı satıldı. Toplam hazine arazisi Türkiye'nin yarısı kadar

Türkiye Hazine arazisinin 358 bin 815 kilometrekare olduğunu ve vatanın yabancı, sığınmacı ile doldurulduğuna dikkat çeken Kanko: “Resmi verilere göre Türkiye yüzölçümü: 783.562 km² iken toplam Hazine arazisi: 358.815 km².

Memleketin göçmenlerle doldurulduğu, yabancıların kolaylıkla ev ve arsa alabildiği ülkemizde para

ve rant uğruna asker alanları bile talan eden AKP Hükümeti biraz daha gözünü karartsa memleketin

yarısını satabilir!” dedi.

Köylerden tutunda, tatil bölgelerindeki ve şehir merkezlerindeki en kupon arazilere kadar Türkiye’nin karış karış satıldığına dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Memleketin her köşesinin AKP hükümeti tarafından talan edildiğini söyledi.

Bir taraftan yabancılara satılan arsa, arazi ve evler, diğer taraftan da Hazine arazilerinin üçe beşe bakılmadan satıldığını vurgulayan Kanko, AKP Hükümetinin bütçe açığını kapatmak için; Türkiye’nin ağırlıkla turizm bölgelerinde yer alan Hazine'ye ve askeri alanlara ait çok değerli arazileri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarında içinde olduğu birçok kamuya ait tesisleri Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Son dönemlerde ülke genelindeki Hazine arazilerinin satışına hız verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde

bulunan Kanko; “Bu topraklar öyle kolay kazanılmadı, kanla, gözyaşı ile büyük bedeller ödenerek

yüzbinlerce şehit verilerek kazanıldı. Öyle günlüğü 18 milyon liraya saraylarda, 10 uçak, yüzlerce araç, binlerce koruma ile yaşayarak ve bu lüksün, şatafatın ve israfın bedelini halka ek vergiler yükleyerek, ‘ekonomiyi benden daha iyi kimse bilemez’ diyerek vatandaşı borç batağına sokarak kazanılmadı” ifadelerini kullandı.

22 YILDA VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLENEN VERGİ ORANI 71 KAT ARTMIŞ!

Kanko; “2002 yılında 59 milyar 631 milyon vergi toplanmışken, 2023 yılında vatandaştan toplanacak vergi gelirlerinin 4 trilyon 232 milyar lirayı aşacağı öngörülmektedir. Sadece son 22 yılda hükümetin vatandaşın sırtına yüklediği vergi oranı neredeyse 71 kat arttırılmış! AKP Hükümetleri vatandaşın sırtından o kadar yükse vergi geliri sağlamasına rağmen neden ha bire arsa-arazi satıyor? Memlekette satılmadık kurum bırakmayan AKP Hükümeti, şeker fabrikalarından tutunda limanlara, elektrik santrallerinden tutunda TEKEL’e, TÜRK Telekom’a kadar bu ülkenin ne kadar kurumu varsa sattı. Şimdide milletin ortak malı olan Hazine arazilerini üçer beşer satıyor. Merkezi hükümetin yaptığı gibi yerel yönetimlerin de milletin malını bu kadar rahat satması ve üstüne üstlük her fırsatta milli ve yerlilik vurgusu yapması tam bir riyakârlıktır”

dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının tasarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtma giderlerinde bir ayda 6 kat

artış yaşandığına dikkat çeken Kanko; “Kamu kaynakları hoyratça kullanılmaya, kurumlarda ise israfa ara verilmeden devam edilmektedir. Sadece yılın ilk 8 ayında araç kiralama bedeli olarak 1,7 milyar liranın, uçak kiralaması için de 2,5 milyar liranın Hazine’nin kasasından yani milletin cebinden çıktığı çarpık bir düzen var Ülkemizde!

İsraf ve yanlış projeler yüzünden ülke kaynaklarını tüketen ve Hazinede para bırakmayan Hükümet; Milli Emlak’ın, Hazinenin, bakanlıkların ve kurumların ne kadar arsası ve arazisi varsa satıyor. Merkezi hükümet bir taraftan, yerel yönetimler diğer taraftan memlekette satacak yer bırakmadılar!

Resmi verilere göre Türkiye yüzölçümü: 783.562 km² iken toplam Hazine arazisi: 358.815 km². Yani AKP Hükümeti biraz daha gözünü karartsa memleketin yarısını satabilir.

Satışa sunulan taşınmazların büyük bölümü Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Nevşehir gibi turizm şehirlerimizde yer almaktadır. Öyle görünüyor ki bu süreç, ülkede satılacak varlık kalmayıncaya kadar devam edecek.

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreç ve vatandaşımızın yaşadığı ekonomik sorunlar göz ardı edilerek, millete ait olan bu arsa ve arazilerin satılmasındaki gerekçe AKP Hükümetinin yandaş projelere aktardığı milyarlarca dolarlar ve Sarayın israf ve yanlış ekonomi politikalarının bedelinden başka bir şey değil!”

ifadelerini kullandı.