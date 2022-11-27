27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İktidar vergi kaçakçılığı için harekete geçti. 12 milyar TL'yi aşan vergi ve ceza

İktidar vergi kaçakçılığı için harekete geçti. 12 milyar TL'yi aşan vergi ve ceza

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:08
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Vergi kaçakçılığına karşı suç duyurusunda bulunduk

İktidar vergi kaçakçılığı için harekete geçti. 12 milyar TL'yi aşan vergi ve ceza
+
Aa
-

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlık vergi müfettişlerinin terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba gösterdiğine dikkat çekerek, "2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından vergi kaçakçılığıyla ilgili önemli açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı:

Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz.

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.

Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hoca
27.11.2022 12:36
Yandaşa vergi affı çıkaracaklarına ev ve ticari emlak kira vergilerini takip ettirseler bu cezalara hiç gerek kalmaz.Zenginden almadıkları vergileri fakir fukaraya yüklemezler.  
 
Asker
27.11.2022 12:17
Bunların tek yatığı yandaşa vergi affı çalışana vergi zulmü tek becerebildikleri bu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
2
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
3
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
4
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
5
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
6
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
7
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
﻿Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
﻿Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
﻿Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı! Düzce'deki depremde hasar görmüştü
﻿Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı! Düzce'deki depremde hasar görmüştü
﻿Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı! Düzce'deki depremde hasar görmüştü
﻿Mobilyacıda yangın çıktı. Ekipler hemen müdahale etti
﻿Mobilyacıda yangın çıktı. Ekipler hemen müdahale etti
﻿Mobilyacıda yangın çıktı. Ekipler hemen müdahale etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.