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Bakanlıktan deprem bölgesine yönelik yeni karar

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:23
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem bölgesine yönelik karar

Bakanlıktan deprem bölgesine yönelik yeni karar
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Bakanlığa verdiği yetki kapsamında uygulanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartına ilişkin esaslar yer alıyor.

Mevcut tebliğle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından belirtilen 5 bin lira ve üzeri ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği düzenleniyor.

Yapılan değişiklikle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca 31 Temmuz'a kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, yapacakları ödemelerde "Borcu yoktur" belgesi arama zorunluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşları, 31 Temmuz'a kadar depremler kapsamında yapacakları ödemelerde bu belgeyi aramayacak.

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