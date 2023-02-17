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Hataylı depremzededen Erdoğan'a: Ben sana 10 bin lira vereyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "yaraların sarılması için" ilk etapta depremzede ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Hataylı bir depremzede bu açıklamaya "Sen bana annemi babamı veremedikten sonra sen o 10 bini al. Ben sana 10 bin vereyim." diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:50
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Depremzededen Erdoğan'a: Ben sana 10 bin lira vereyim

Hataylı depremzededen Erdoğan'a: Ben sana 10 bin lira vereyim
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Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından ihmaller ve yetersiz müdahaleler sebebiyle büyük tepki toplayan AKP İktidarı, özeleştiri yapmak şöyle dursun, gönüllülerin çalışmalarını hedef aldı. Deprem bölgesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "yaraların sarılması için" ilk etapta depremzede ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları ve iktidarın tavrı depremzedelerin tepkisi ile karşılaştı. Anne ve babası enkaz altında kalan bir depremzede Erdoğan'ın açıklamalarına "Sen bana 10 bin verecekmişsin. Sen bana annemi babamı veremedikten sonra sen o 10 bini al. Ben sana 10 bin vereyim." diye yanıt verdi.

Hataylı depremzedenin açıklamalarının tamamı şöyle:

"Annem babam burada. Devlet yardım etmeyecekse, biz yapamayacaksak kim yapacak? Kim nereden gelecek? Sen bana 10 bin verecekmişsin. Sen bana annemi babamı veremedikten sonra sen o 10 bini al. Ben sana 10 bin vereyim. Sen buraya gel. Gel kokla bir. Annem babam kokuyor burası. Sen bana 10 binden bahsediyorsun. Bir yıl içinde şehrimi düzeltecekmiş. Sen bana neler söylüyorsun ya. Sen nelerden bahsediyorsun bana. AFAD mı Kızılay mı? Hiç mi yetiştiremedin adamlarını? Reklam mı sadece? Ne yaptın sen? Ölümüme sebep kim olduysa hakkım haram zıkkım olsun. Annemi babamı aldı. Kapıyı açacak levye yok. Kesecek yok ya. Polonya drone ile gelmiş. Termal kamera ile Polonya Amerika gelmiş. Böyle bir mantık var mı ya? Gelişmekte miymiş ülke? Bu mu gelişmekteymiş? Rahat etsin. Hatay'ı da sildi artık rahat etsin. Oyunu da toplasın. Ne yapıyorsa yapsın. Artık buralara gelmesin."

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