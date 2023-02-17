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AFAD'ın eski başkanı, Soylu ile anlaşamadığı için Tanzanya’ya gitmiş. Depremde apar topar geri çağırıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AFAD’ın eski Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun İçişleri Bakanı Soylu ile anlaşamadığı için Tanzanya’ya büyükelçi olarak gittiğini yazdı. Güllüoğlu, depremden sonra apar topar Türkiye’ye çağrışmıştı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:06
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AFAD'ın eski başkanı, Soylu ile anlaşamadığı için Tanzanya’ya gitmiş

AFAD'ın eski başkanı, Soylu ile anlaşamadığı için Tanzanya’ya gitmiş. Depremde apar topar geri çağırıldı
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Eski AFAD Başkanı ve Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu deprem felaketi sonrası çalışmalara katılması için Türkiye’ye çağrılmıştı. Güllüoğlu’nun neden büyükelçi olduğu ve AFAD’dan ayrıldığı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Gülloğlu’nun İçişleri Bakanı Soylu ile anlaşamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ya beni başka bir yere atayın ya da ben AFAD’dan affımı rica ediyorum” dediğini yazdı. Pehlivan, Gülloğlu’nun sonrasında Tanzanya’ya büyükelçi olarak atandığını söyledi.

Barış Pehlivan’ın “AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Madem Gülloğlu afet konusunda Türkiye’ye çağrılacak kadar yetkin bir isim, neden Tanzanya’ya büyükelçi yapıldı?

İşte bu soruya dair birbiriyle örtüşen duyumlar aldım.

Bilmeyenler için yazayım: Güllüoğlu tıp fakültesi mezunu. Yardım organizasyonlarının yönetimi konusunda hem eğitim almış hem de birçok büyük projeye imza atmış bir isim. Dört yıl Kızılay genel müdürü olarak görev yaptıktan sonra da 2017’de AFAD’ın başına getirildi.

Aradan bir yıl geçti...

AFAD, İçişleri Bakanlığı’na yani Süleyman Soylu’ya bağlandı.

İşte o zaman AFAD Başkanı Güllüoğlu için zor günler başladı.

Deniyor ki Soylu AFAD’da kendisine daha biat eden bir yönetim istedi. Yakın gördüğü isimleri afet yönetiminin çatı kurumunda toplamaya çalıştı. Bürokrasiyi hiç olmaması gereken o yerde egemen kıldı.

Haliyle, tüm bunlara karşı çıkan Mehmet Güllüoğlu ile Süleyman Soylu karşı karşıya geldi.

Durum öyle bir noktaya vardı ki Gülloğlu bir gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti. Erdoğan’a özetle “Ya beni başka bir yere atayın ya da ben AFAD’dan affımı rica ediyorum” dedi.

2020’nin son günleriydi...

Mehmet Gülloğlu’nun telefonu çaldı. Arayan Cumhurbaşkanlığı’nda görevli önemli bir isimdi. “Tanzanya’ya büyükelçi olmak ister misin” diye soruldu. “Evet” yanıtını verince de Güllüoğlu için AFAD günleri bitti.

Şu an onun koltuğunda valilikten gelme, afet konusunda deneyimi olmayan Yunus Sezer oturuyor.

Demem o ki... AFAD’ın eski başkanının Tanzanya’ya “kaçmasının” sebebi Bakan Süleyman Soylu ile anlaşamamasıydı. Deprem oldu, AFAD’a liyakat gerekti, Güllüoğlu binlerce kilometre uzaktan gelmek durumunda kaldı. Yani yıkılan sadece binalar değildi.

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