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Hataysporlu Atsu için kahreden açıklama

Enkaz altındaki Christian Atsu hakkında Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek ilginç bir detay verdi. İlek, Atsu’nun Türkiye’den ayrılmak istediğini ancak gol attığı Kasımpaşa maçından sonra bu isteğinin değiştiğini belirtti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:05
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Enkan altındaki Hataysporlu Atsu için korkunç iddia

Hataysporlu Atsu için kahreden açıklama
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Kahramanmaraş depreminde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kalan ve kendisinden bir daha hiçbir şekilde haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili kulübün idari menajeri Fatih İlek, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

''TAKIM BULURSAM AYRILABİLİR MİYİM?''

Atsu'nun, Kasımpaşa maçında kötü oynasaydı Türkiye'den gideceğini belirten İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası." dedi.

‘’GOL ATTIĞI İÇİN GİTMEKTEN VAZGEÇTİ’’

Yaşananları trajedi olarak yorumlayan İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün de depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." şeklinde konuştu.

ATSU SON SANİYEDE GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü ise 90+7. dakikada Christian Atsu serbest vuruştan kaydetmişti. Gol sonrası Hatayspor cephesinde büyük bir sevinç yaşanmış ve başta Volkan Demirel olmak üzere tüm takım Atsu'yu tebrik etmişti.

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