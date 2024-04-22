Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yerel halk savunması. Tepkilerin odağı olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yerel halk savunması. Tepkilerin odağı olmuştu
IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, enflasyon hakkında açıklama yaparken kullandığı “yerel halk” ifadesi, tepkilerin odağı haline gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kullanılan 'locals' kelimesinin 'yerel halk' şeklinde kullanılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde IMF Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen bir panele katılmış ve burada enflasyon hakkında açıklamalarda bulunurken Türk vatandaşları için “locals” sözcüğünü kullanarak tepkilere yol açmıştı.

kapak-120838.jpgHazine ve Maliye Bakanlığı, “locals” kelimesinin Türkçe’ye “yerel halk” olarak çevrilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, 'locals'ın 'yerel yatırımcıları' ifade etmek için kullanıldığı ileri sürüldü.

18717173-728xauto.webpBakanlık’tan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan “locals” kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.” ifadeleri kullanılırken, söz konusu ifadenin ekonomi ve finans çevrelerinde sıklıkla kullanıldığı ifade edildi.

“Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin “yerel yatırımcıları” ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.” ifadelerinin kaydedildiği açıklamada, yapılan ithamların kasıtlı ve bilinçli olduğu söylenirken, bu ithamlar kınandı.

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