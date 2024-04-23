Mehmet Şimşek’ten Bahçeli’ye anında yanıt. Zehir gibi eleştirmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de yaptığı açıklamada kullandığı “locals” ifadesinin tepki çekmesi üzerine, ifadenin “yerel yatırımcıların” kast edildiğini ifade etti. Şimşek, uluslararası bir finans platformunda programa olan ilgiden bahsettiklerini ve söz konusu “yerel” ifadesinin vatandaşlara yönelik olmadığını kaydetti

İfadenin finans jargonunda sıklıkla kullanıldığını ileten Şimşek, yaptığı açıklamada, "Raporlarda, konuşmalarda, bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok. Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz." açıklamasında bulundu.

"Program sayesinde biz Türkiye'nin ekonomik geleceğini güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Büyüme potansiyelini arttıracağız. Makroekonomik sorunlarımızı kökten çözeceğiz. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Bütçe disiplinini sağlayacağız. Türkiye'nin cari açıklarını kalıcı bir şekilde aşağı çekeceğiz ve bunun sayesinde Türkiye'nin dış kırılganlıkları, dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracağız.” ifadelerini kullanan Şimşek, tüm bunların vatandaşların refahı ve Türkiye’nin sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlaması için olduğunu iletti.

Tepkilerin odağı haline gelen “Locals” ifadesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Şimşek, “Uluslararası bir finans platformunda anlamı çok net olan kelimeyi kullanmamın istismar edilmesi gerçekten bizi çok şaşırttı. Belli ki kötü niyetli çevreler var. Onun için biz programımıza odaklanacağız. Programımızı uygulayacağız, başaracağız inşallah. Bunun sayesinde milletimizin refahı artacak. Türkiye daha rekabetçi, daha güçlü olacak." açıklamasını yaptı.

DEVLET BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "yerel halk" ifadesinden dolayı Şimşek'e zehir zemberek sözler etmiş, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

“ABD’DE YATIRIMCILAR TÜRKİYE’YE BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERİYOR”

ABD’de, yatırımcıların Türkiye’ye yönelik büyük bir ilgi duyduğunu söyleyen Şimşek,"Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları ile çeşitli etkinliklere katılmak için yaptığı ABD ziyaretini değerlendirdi ve gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini dile getirdi.

Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile G20 toplantılarına da katıldıklarını ifade etti ve büyük gruplarla 20'den fazla yatırımcı toplantısı yaptıklarını, yüzlerce yatırımcıyla bir araya geldiklerini belirtti.

“MAKROEKONOMİK TEMELLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ VE BU ÇOK İLGİ ÇEKİYOR"

"Yatırımcılara Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulamasını, elde edilen kazanımları ve bundan sonraki gidişatı hakkında kapsamlı sunumlar yaptık." açıklamasını yapan Şimşek, Türkiye’ye büyük bir ilgi duyulduğunu ifade etti ve “Sabah 7'den akşam 11-12'lere kadar toplantılara katıldığımız günler oldu. Cuma günü Washington'da 18 program yaptık. Dolayısıyla Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var.” dedi.

Hikayesi ve kredibilitesi olan ülke programlarından birine sahip olduğumuzu söyleyen Şimşek, “Türkiye'nin hikayesi zaten güçlü, büyük, gelişen bir ekonomi. Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi." ifadelerini kaydetti.

PROGRAMLA İLGİLİ SORU İŞARETLERİ BİTTİ

Geçtiğimiz sene New York’ta gerçekleştirilen yatırımcı konferansında, programın uygulanması hakkında şüpheler olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu soru işaretlerinin bittiğini vurguladı ve "Belli ki programa olan güven de pekişti. Çok net bir şekilde mesajımız şu; maliye politikasını güçlendireceğiz, dezenflasyona destek vereceğiz, harcamaları gözden geçiriyoruz. Bu gözden geçirme bitince harcamalardan hangilerini kısacağız hangilerini donduracağız, nerelerde kesintilere gideceğiz, onlara bakacağız." açıklamasını yaptı.

VERGİ AÇIKLAMASI

Kayıt dışılıkla mücadelenin önemine vurgu yapan Şimşek, "Yani kayıt dışı faaliyetlerden, vergi ödemeyenlerden nasıl vergi toplarız yaklaşımıyla bir çerçeve çizeceğiz. Maliye politikasının ekonomi programına, dezenflasyona desteği güçlenecek. Zaten para politikasında Merkez Banka'mız çok iyi bir iş yapıyor. Cari açık öngördüğümüzden daha hızlı daralıyor. Bu bize rezerv birikimine imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bankaların ve reel sektörün de küresel finans sistemine erişiminin arttığını vurgulayarak, sektörün geçen yıla kıyasla daha düşük faizler ve daha uzun vadede, daha fazla kaynak bulabildiğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerin programa duyulan güvenin artmasına neden olduğunu ifade eden Şimşek, gelecek 12 ay için enflasyon beklentilerinin de yüzde 35'e düştüğünü hatırlattı.

Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin devam ettiğini belirtti ve "Net ihracatın katkısı büyük ihtimalle ilk çeyrekte artıya döndü. İç talepte tabii ki önümüzdeki dönemde bir miktar yumuşama olacak.” dedi.

Bu dengelenmenin cari açıkta ve enflasyonda kalıcı düşüşü getireceğini vurgulayan Şimşek, "Yaz aylarında sadece baz etkisinden dolayı değil, attığımız maliye ve para politikasındaki adımlarla enflasyonun nasıl kalıcı bir şekilde düşüş trendine girdiğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.