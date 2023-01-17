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Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı

Hazine, kamudan teklifin gelmediği 11 ay ve 2 yıllık iki ayrı ihalede, 1 milyar 567 milyon lira borçlandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:23
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Hazine yine borçlandı. İki ihaledeki borç miktarı 1.57 milyar lira oldu

Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihalede 1 milyar 567,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,69 bileşik faiz 10,74 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 422 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 533 milyon lira, net satış 486,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 171 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 125 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 2 yıl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 10,35, bileşik faiz yüzde 10,62 oldu.

Nominal teklifin 935 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 485 milyon lira, net satış 481,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 240 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 175 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 1 milyar 567,7 milyon lira borçlandı.

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