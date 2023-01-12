Hazine 2,75 milyar doları yüzde 9,75 faizle borçlandı. Bu resmen tefecilik değil de ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2033 vadeli eurobond ihracında faiz yüzde 9,75, ihraç tutarı ise 2,75 milyar dolar oldu.

19 Ocak 2023 tarihinde sonuçlanacak tahvil ihracında hedeflenen fiyatın yüzde 97,5 oranında karşılanması beklendiği belirtildi.

Tahvil ihracında yetkilendirilen bankalar Citi, Goldman Sachs (B&D) ve Standart Chartered Bank oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için 12,9 milyar dolarlık dış borç dönüşüne karşılık uluslararası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar dolar tutarında finansman sağlamıştı.

Hazine 2023 yılı için ise 2022'ye yakın bir borçlanma öngörerek önümüzdeki yılda 10 milyar dolarlık dış borçlanma planlandığını açıklamıştı.