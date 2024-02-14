Hazine'nin borçlanma gerçeği ortaya çıktı. 3 milyar dolar borca 2,4 milyar dolar faiz ödenecek

Kaynak: Haber Merkezi
Hazine'nin borçlanma gerçeği ortaya çıktı. 3 milyar dolar borca 2,4 milyar dolar faiz ödenecek
Hazine Londra'da fonlara tam 10 yıllığına 3 milyar dolar borçlandı. Faiz oranına gelince; tam yüzde 7.875... Türkiye, bu oranla anapara hariç tam 2,4 milyar dolar faiz ödeyecek.

Varlık Fonu para toplamak için Londra'da tahvil sattı ardından Hazine de düğmeye bastı. Varlık Fonu'nun Londra’da tahvil satma kararı sonrası tefecilerin neredeyse birbirini ezeceği faiz miktarı ortaya çıktı. Varlık Fonu'ndan sonra Hazine de 3 Milyar dolar borca imza attı. 10 yıl vadeli borç için ödenecek faiz dudak uçuklatacak cinsten.

Varlık Fonu Londra'da para toplamak için tahvil sattı. Londralı bankerler yüzde 9.125 faizi duyunca adeta bir birlerini ezdi. 7 milyar dolarlık talep gelince faiz oranı 8.37'ye çekildi.

VARLIK FONUNDAN SONRA HAZİNE BORÇLANDI

Türkiye yüksek faize rağmen yurt dışı piyasalardan borçlanmaya devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu’nun 500 milyon dolarlık yurtdışı borçlanmasını yüzde 8 faizle yapmasından sonra bugün de faizle yurtdışına borçlanmaya gidildi. Bu sefer borçlanan Hazine oldu.

Alınan bilgiye göre, hazine uluslararası piyasalardan 3 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. 10 yıl vadeli borçlanmada faiz 7.875 oldu. Afrika ülkeleri bile bu faiz oranıyla borçlanmıyor. Çünkü bu 2.4 milyar dolarlık faiz ödemesi anlamına geliyor. 3 Milyar dolara 10 yılda 2,4 Milyar dolar faiz ödenecek. Londralı tefeciler böyle bir faiz için sabahın köründe sıraya girer.

Yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda'ya, yüzde 27'si ABD'ye, yüzde 20'si Orta Doğu'ya, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 4'ü Türkiye'ye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

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