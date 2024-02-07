Tefeciler Varlık Fonu'nun vereceği fahiş faizi duyunca birbirini ezdi. Somali bile böyle borçlanmıyor. Remzi Özdemir bildiriyor

Varlık Fonu’nun Londra’da para temin etmek amacıyla dolar bazında yüzde 9.125 faiz oranıyla tahvil satması piyasaları karıştırdı. Bankerler bu arandan satın alma işlemi yapmak için birbirini ezdi.

Türkiye’nin bu kadar yüksek oranlı faizden borçlanması ise tepki çekti. Afrika’nın en geri kalmış fakir ülkelerinde bile faiz oranının 1.8 - 2.0 olduğu belirtiliyor.

REMZİ ÖZDEMİR BİLDİRİYOR

Yeniçağ Yazarı Remzi Özdemir, Varlık Fonu’nun para toplamak amacıyla Londra’da tahvil satma kararı sonrası yaşananların arka planını yazdı.

Remzi Özdemir’in konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

Varlık Fonu Londra'da para toplamak için tahvil sattı. Londralı bankerler yüzde 9.125 faizi duyunca adeta bir birlerini ezdi. 7 milyar dolarlık talep gelince faiz oranı 8.37'ye çekildi.

Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu.

İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

İşlemin nihai getiri oranı gün sonunda belli olacak.

“BU FAİZ ORANINA BU TALEP AZ BİLE”

Doç Dr. Soner Gökten bu faiz oranı ile talebin az bile kaldığına dikkat çekerek, "Elinizde Dolar bazlı yıllık %8,3 getiri oranı üzerinden imzalanmış bir borç senedi var. FED faiz indirimine başlayınca bu senedin fiyatı ne denli değerlenir bir düşünün. Kısacası, bu getiri oranına bu talep çok değil az bile!" ifadelerini kullandı.