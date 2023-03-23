Uzmanı açıkladı. Hazır gıdaların ölümcül tehlikesi ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir, kolon kanseri nedeninin net olarak bilinmediğini fakat etkili olan bazı etkenler ve genetik nedenlerin bulunduğunu anlattı. Pekdemir, ülkemizde kolon kanserinin bu kadar yaygın olmasının en büyük nedenlerinden biri de yanlış beslenmeden kaynaklandığını dile getirdi.

“BU ŞEKİLDE HEM TANI HEM DE TEDAVİ YAPILABİLİR”

Hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mehmet Pekdemir, “Kolon kanseri, kalın bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ya da duvarında bulunan hücrelerin, karakter değiştirerek tümöral yapı oluşturmasından sonra ortaya çıkan kitlelere denir. Bağırsakta ortaya çıkan hücre değişikliklerinin bir takım nedenleri vardır. Bunların başında farklı etken faktörler dediğimiz; beslenme faktörleri, aşırı yağlı gıdalar, kırmızı et tüketimi, hazır gıda tüketimi gibi çevre faktörleri etki eder. Bunun dışında hastada oluşan yağlanma durumu da, kilo artışında büyük etkendir. Diğer bir etkende genetik yatkınlıktır. Kalın bağırsağın içerisinde bulunan kolon kanseri olarak nitelendirdiğimiz yapılar, bulunduğu bölgeye göre değişik neticeler verir. Kalın bağırsağın sağ tarafında bulunan tümör ve kanser yapıları, kanamalara bağlı olarak kişide halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve dışkıda koyulaşma ihtimali oluşturabilir. Sol tarafta oluşan tümör ve kanserlerde kalın bağırsağın kalınlığı daha dar olduğu için tıkayıcı neticeler dediğimiz zorlu dışkılama, kabızlık ve bazen ishal atakları olabilir. Daha alta yakın olan tümöral yapılarda da dışkıda taze kanlı olabilir. Kolon kanserinde en önemli tanı hastaya uygulanan kolonoskopik yöntemdir. Kalın bağırsağın içi kamera sistemiyle, tümüyle tarandığında içyapı değerlendirilmesi yapılır. Bu şekilde hem tanı hem de tedavi yapılabilir” sözlerini kullandı.

“YAĞLI KIRMIZI ETLERİ YEMEMEK LAZIM”

Fiziksel aktivitelerin kansere karşı önemli bir faktör olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Pekdemir, “Kolon kanserinde en önemli tedavi yöntemi, erken aşamada kolonoskopik yöntemlerle yapılan işlemlerdir. Daha gecikmiş olgularda cerrahi işlemler uygulanır. Maalesef çok gecikmiş vakalar olur ise onkoloji tedavi uygulanır. Kolon kanserinden korunma yöntemlerinde en önemlisi, beslenme faktörleridir. Kızarmış hazır gıdalardan uzak durmak gerekir. Yağlı ve kırmızı et yememek lazım. Mümkün olduğunca kilo almayıp, fiziksel hareketler yapmamız gerekiyor” diye konuştu.