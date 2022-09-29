﻿HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianamede, Semra Güzel'in “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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