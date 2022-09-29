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HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu

HDP'li Semra Güzel hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 20:17
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HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu

HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Semra Güzel'in “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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