HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkat çekti.

HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandığı bildirildi. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldığı ifade edildi.

Saat 14.00'te birleşimi başlatan Bahçeli, ilk yemini etti. Açılış konuşmasının ardından vekiller tek tek kürsüye çıkarak yemin etmeye başladı.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR

Öte yandan TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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