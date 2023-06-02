Erkan Baş'tan Can Atalay tepkisi: Derhal tahliye edilmeli

Erkan Baş Meclis’teki basın toplantısında mazbatasını almasına rağmen henüz tahliye edilmeyen Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesini istedi.

Erkan Baş'tan Can Atalay tepkisi: Derhal tahliye edilmeli

TBMM’de 28’inci dönem yemin töreniyle başladı. TBMM’deki yemin törenine mazbatasını almasına rağmen hala cezaevinde tutulan Gezi davası tutuklusu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay katılamadı.

Oturumda Can Atalay yemin için kürsüye çağrılırken, TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil “Silivri’de esir tutulduğu için şu anda yemin edemiyor” diye tepki gösterdi.

canatalay.jpgBAŞ’TAN MUHALEFET PARTİLERİNE ÇAĞRI

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine destek çağrısı yaptı. Baş, Atalay için Yargıtay’a başvuru yaptıklarını ancak dosyanın sürüncemede bırakıldığını söyledi. “Açıkça ilan ediyoruz bugün Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir” diyen Baş şöyle devam etti:

“Derhal tahliye kararı verilmeli. Bu kararın verilmemesi açık anayasa ihlalidir. 25 Mayıs günü Yargıtay’a tahliye dilekçesi verilmiştir. Dosya Yargıtay Başsavcılığı’nın önündedir. Yapılması gereken başvurunun derhal ilgili ceza dairesi gönderilmesidir. Süratle işletilmesi gereken bu süreç son derece yavaş işletiliyor. Can hukuksuzca tutulduğu cezaevinden çıkıp derhal görevine başlamak istiyor. Şu anda halkın seçme hakkı engellenmektedir. Şu anda seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellemektedir. Tüm muhalefet partilerine Can Atalay özgürlük demeye, seçilmiş bir milletvekilinin ve Hatay halkının iradesini gasp edilmesine karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Can Atalay için mahkemeden henüz bir karar çıkmadı, dosya sürüncemede bırakılıyor.”

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