Muayenehane hekimlerine özel hastane kısıtlaması yönetmeliği yürürlüğe girdi. 10 bine yakın doktor etkilenecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve 6 Ekim 2022 tarihli 31975 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile muayenehanesi olan hekimlerin, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemeye göre;

Muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel hastanelerde yapabilirler.

Özel hastaneler boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilirler.

Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.

Hastanede gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak yapılan tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve özel hastane müştereken sorumludur.

"ÖZEL HASTANELERİ KULLANMAK ZORUNDA OLAN DOKTORLARI ETKİLEYECEK"

Türkiye'de muayenehanesi olan 10 bine yakın doktor var. Bu değişiklik özellikle cerrahi ya da girişimsel işlemler için hastaneleri kullanmak zorunda olan doktorları etkileyecek.

NTV'ye konuşan ve bu durumun fırsat eşitsizliğine yol açacağını söyleyen Prof. Dr. Hakan Sabuncuoğlu, "Kendi aramızda mesleğini serbest icra eden hekimler arasında bir fırsat eşitsizliğine yol açmış olacak.

Çünkü hastaneler bir kadro kısıtlaması nedeniyle sadece belirli bir gruptaki hekimle çalışacak. Diğer hekimlerle kadro nedeniyle çalışamayacağını o hekime bildirecek. O hekim dolayısıyla başka bir hastane arayacak. Aynı sorunda belki o diğer hastane de karşılaşacak. Dolayısıyla en önemli bize getirdiği dezavantaj bizim de hekimlerin de mesleklerini serbest icra etmesini kısıtlamasıdır" sözleriyle kararı değerlendirdi.

Serbest çalışan doktorların mesleki faaliyetlerinin kısıtlanacağını belirten İstanbul, İzmir, Mersin Tabip Odaları başta olmak üzere birçok tabip odası yönetmelik değişikliğinin iptali için başvuruda bulunacağını açıkladı.