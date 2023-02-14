Mertens'ten 3 konteyner 5 tır yardım: Helal olsun sana

Sarı - Kırmızılılarda sempatik kişiliği, sahada attığı golleri ve takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileriyle herkesin sevgisini kazanan Dries Mertens depremzedeler için büyükk bir özveride bulundu.

Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki yardım merkezinden eşiyle birlikte canla başla çalışan Belçikalı yıldız, ayrıca deprem bölgesine 3 adet konteyner ev, 5 yardım tırı ve maaşından da 500 bin TL bağışladı.

1 YIL DAHA KALACAK

Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu için opsiyon sorunu söz konusu değil.

Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek. Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.