14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mertens'ten 3 konteyner 5 tır yardım: Helal olsun sana

Mertens'ten 3 konteyner 5 tır yardım: Helal olsun sana

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in depremzede yaptığı yardımlar büyük takdir topladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:04
Takip Et

Helal olsun sana Mertens

Mertens'ten 3 konteyner 5 tır yardım: Helal olsun sana
+
Aa
-

Sarı - Kırmızılılarda sempatik kişiliği, sahada attığı golleri ve takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileriyle herkesin sevgisini kazanan Dries Mertens depremzedeler için büyükk bir özveride bulundu.
Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki yardım merkezinden eşiyle birlikte canla başla çalışan Belçikalı yıldız, ayrıca deprem bölgesine 3 adet konteyner ev, 5 yardım tırı ve maaşından da 500 bin TL bağışladı.

1 YIL DAHA KALACAK

Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu için opsiyon sorunu söz konusu değil.
Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek. Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.