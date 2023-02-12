Galatasaray'ın Mertens kararı belli oldu

Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu için opsiyon sorunu söz konusu değil.

1 SEZON DAHA GALATASARAY'DA

Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek.

Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.

6 gol-3 asistle Galatasaray'ın lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefe ilerlemesine katkı yapan Mertens, hücum hattında tamamladığı İcardi'nin en büyük yardımcısı konumunda yer alıyor.

Yeni transfer Nicolo Zaniolo'yu; Rashica ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte forma rekabetine sokmaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek.