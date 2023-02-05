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Galatasaray'ın geri dönüş sırrını açıkladı: Mertens formülü verdi

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında ilk golünü atan Dries Mertens 1-0 yenilgiden nasıl maçı 2-1'e getirdiklerini anlattı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 21:35
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Mertens geri dönüşün sırrını verdi

Galatasaray'ın geri dönüş sırrını açıkladı: Mertens formülü verdi
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Mücadele hakkında konuşan Dries Mertens "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik." dedi.

Belçikalı yıldız ayrıca "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık." ifadelerini kullandı

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