Operasyon, Fransa'da uyuşturucuyla mücadele ofisi OFAST tarafından uzun bir süre boyunca güvenlik birimleri tarafından takip edilen bir şebekeye yönelik gerçekleştirildi.

Lyon kenti yakınlarında yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı, ancak şebekenin Türkiye'den yönetildiği belirtilen kişinin henüz yakalanamadığı ifade edildi.

OFAST yetkililerine göre uyuşturucu madde, 'helal' ürünleri satan bir mağazada kurulan gizli bir bölmeden dağıtılıyordu. RMC'nin elde ettiği bilgilere göre, bu gizli bölgede uyuşturucu maddelerin paketlendiği belirlendi.

Operasyon sırasında 20 kilo eroin ele geçirilirken, bir evde yapılan aramada ise çok sayıda ateşli silaha el konuldu. 30 yaşları civarında oldukları ifade edilen 4 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Ayrıca, yakalanan 55 yaşındaki bir adamın da "kimyager" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin ilk sorgulamalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettikleri bildirildi.